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вторник, 02 марта 2021 21:08

Украина займется развитием крымскотатарского языка

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Украина займется развитием крымскотатарского языка
Зеленский приказал принять стратегию развития крымскотатарского языка. Фото: "Главком"

Президент Владимир Зеленский поручил правительству за 6 месяцев разработать и утвердить стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы.

Стратегия предусматривает переход крымскотатарского на латиницу. Этот вопрос ранее нарушал Меджлис крымскотатарского народа. После оккупации Крыма лидер крымских татар Мустафа Джемилев обратился к тогдашнему министру культуры Вячеслава Кириленко с просьбой подготовить решение, необходимое для перевода языка на латиницу. Его тогда не приняли, сообщают "Крымские новости".

В 2021 после встречи с представителями крымскотатарского народа президент приказал начать переход. Теперь государство должно утвердить алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики.

В состав оргкомитета подготовки стратегии пригласили председателя Меджлиса Рефата Чубарова, и народного депутата Джемилева. Также вошли министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппар и другие.

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"Очень надеюсь, что 2021 станет прорывным в вопросах деоккупации Крыма", - прокомментировал указ Чубаров.

Российские оккупанты в Крыму не позволяют использовать украинский и крымскотатарский языки. "Оккупационные "власти" Крыма фактически запретили пользоваться украинским, уничтожает украинские медиа, школы и другие учебные заведения. Такая же ситуация с крымскотатарским языком", - говорится в сообщении Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook.

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