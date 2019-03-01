Украина в Гааге выиграла суд против России

Международный трибунал признал РФ виновной в нарушении соглашения о предоставлении безопасности. Фото: Dp.ru

Постоянная палата третейского суда в Гааге признал незаконным захвата активов "Нафтогаза" во время аннексии Крыма.

Международный трибунал принял решение о привлечении России к ответственности за нарушения двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций, сообщает пресс-центр "Нафтогаза".

"Это очень важная победа, которая позволит привлечь агрессора к ответственности за украденные активы. Стоимость захвата Крыма для России будет постоянно расти благодаря действиям международного сообщества и Украины. Решение трибунала - важный шаг в этом направлении", - говорит председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

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Это решение трибунала пока не является определением суммы убытков, РФ нанесла Украине захватив крымские активы.

Размер убытков будут устанавливать на следующем этапе судебного процесса.

Эксперты "Нафтогаза" оценивают стоимость украденных активов в 5 млрд долл. США (134 млрд грн. -Gazeta.ua).

США заинтересованы в продолжении переговоров, но никогда не признают аннексии Крыма Россией. Об этом заявил представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Уолкер. "Мы и дальше заинтересованы в ведении переговоров с Российской Федерацией по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, пока речь идет прежде всего о Донбассе. Россия по настоящее время не заявило о своей заинтересованности в решении этого вопроса, но мы надеемся, что это когда-нибудь произойдет ", - сказал Волкер.