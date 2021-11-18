Украина и три страны присоединились к расширенным санкциям ЕС за Крым

Страны обязались привести национальную политику в соответствие с этим решением. Фото: pixabay.com

Украина и еще три государства присоединились к принятому в октябре решению ЕС включить еще восемь чиновников из оккупированного Крыма в санкционный список лиц, на которых распространяются ограничения в связи с действиями, направленными против территориальной целостности Украины.

К решению ЕС присоединились также Черногория, Албания и Норвегия, говорится в декларации Высокого представителя ЕС, которую обнародовали 18 ноября на сайте Евросовета.

"11 октября Совет ЕС принял решение (CFSP) 2021/1792, которое дополняет решение 2014/145 CFSP (Общая иностранная политика и политика безопасности ЕС – Gazeta.ua). Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна Европейской зоны свободной торговли Норвегия, член Европейского экономического пространства, а также Украина присоединились к этому Решению Совета ЕС", - говорится в декларации.

Упомянутые третьи страны обязались привести национальную политику в соответствие с этим решением. В то же время Евросоюз принял во внимание эти обязательства и поздравил их.

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Впервые ЕС ввел санкции в 2014 году после аннексии Крыма и постоянно их продолжает. Все восемь человек, которых добавили в санкционный список, являются сотрудниками правоохранительных органов – судьи, прокуроры и офицеры безопасности, которые отвечают за выполнение законов РФ в незаконно оккупированном Крыму и в Севастополе.