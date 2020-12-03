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четверг, 03 декабря 2020 12:43

Украина и Грузия являются залогом безопасности в Черном море

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Украина и Грузия являются залогом безопасности в Черном море
"Членство Украины в НАТО неизбежно, поэтому мы считаем, что это будет выгодно для всех", - Дмитрий Кулеба фото: NATO

НАТО не представляет обеспечение безопасности без Украины и Грузии.

"Встреча показала, что Альянс не представляет безопасность Черного моря без Украины и Грузии. И это принципиально важно. Большинство участников дискуссии в той или иной степени поддерживают будущее членство Украины и Грузии в Альянсе", - говорит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба "Укринформу".

Кулеба отметил, что милитаризация Крыма недопустима.

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"Украина стремится к глубокому взаимодействию с Альянсом на всех уровнях, в том числе мы хотим видеть больше учений НАТО на территории Украины. Членство Украины в НАТО неизбежно, поэтому мы считаем, что это будет выгодно для всех, и призываем перейти к следующему этапу - плану действий относительно членства. Это не была дискуссия, все выразили свою позицию, выступили с заявлениями ", - рассказал министр.

Польские мусульмане извинились за календари, на которых оккупированный Крым обозначили территорией РФ. Инцидент назвали "редакционной ошибкой".

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