Мусульмане Польши прокомментировали скандал с Крымом на календарях

В организации сообщили, что исправили ошибку в календаре. Фото: mzr.pl

Польские мусульмане извинились за календари, на которых оккупированный Крым обозначили территорией РФ. Инцидент назвали "редакционной ошибкой".

Об этом говорится в обращении Религиозного объединения мусульман в Польше.

"Я не хочу винить себя или кого-либо. Это серьезная ошибка, которой не должно было случиться, но она произошла. Мне очень жаль, что случился такой неприятный случай, тем более, что Религиозное объединение мусульман было и остается аполитичным", – отметил Томаш Мышкевич.

Муфтий Польши добавил, что у них "не было цели создавать дополнительную напряженность в и без того сложной политической ситуации". Священнослужитель поддержал свободу Крыма и польско-татарскую общину.

В организации сообщили, что исправили ошибку в календаре.

Ранее Религиозное объединение мусульман Польши обнародовало календарь на 2021 год, где изображение крымских мечетей сопровождены надписью "Российская Федерация". Член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов призвал Высший мусульманский коллегиум Польши разобраться со скандальной ситуацией. Религиозное объединение мусульман Польши возглавляет муфтий с крымскотатарским корнями Томаш Мискевич. После оккупации Крыма Россией, в июне 2014 года, он побывал там, чтобы на месте узнать, какая ситуация у мусульман на крымском полуострове.