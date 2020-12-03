Мусульмане Польши прокомментировали скандал с Крымом на календарях

 
Ексклюзивы
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 396
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 4905
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 216
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2052
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2709
Фото
Все фото
5
5
10
5
5
Отсидел 15 лет и выдвигался на Нобелевскую премию - 10 фактов о Мустафе Джемилеве
Отсидел 15 лет и выдвигался на Нобелевскую премию - 10 фактов о Мустафе Джемилеве
Российские &quot;миротворцы&quot; в Карабахе воевали на Донбассе и оккупировали Крым
Российские "миротворцы" в Карабахе воевали на Донбассе и оккупировали Крым
Украинские расследователи нашли до зубов вооруженных русских
Украинские расследователи нашли до зубов вооруженных русских
Кости и чашки - в оккупированном Крыму нашли ценные артефакты
Кости и чашки - в оккупированном Крыму нашли ценные артефакты
Пока оккупанты вызывали дожди в одной части Крыма, другую залило
Пока оккупанты вызывали дожди в одной части Крыма, другую залило
Видео
Все видео
Женился за 4 ч. до штурма. 6 лет без Ивана Банеры
Женился за 4 ч. до штурма. 6 лет без Ивана Банеры
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться
Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться
Российского актера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Российского актера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Фильм о депортации крымских татар получил награду на международном фестивале
Фильм о депортации крымских татар получил награду на международном фестивале
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 396
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 198
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 450
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 4905
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 декабря 2020
3 Просмотров: 486
Експеримент
Подруга навчається на психолога. Для дипломної затіяла експеримент. У групах Viber публікує вигадане оголошення: "На вулиці Польовій знайдено ...
четверг, 03 декабря 2020 11:29

Мусульмане Польши прокомментировали скандал с Крымом на календарях

1 Комментировать
Мусульмане Польши прокомментировали скандал с Крымом на календарях
В организации сообщили, что исправили ошибку в календаре. Фото: mzr.pl

Польские мусульмане извинились за календари, на которых оккупированный Крым обозначили территорией РФ. Инцидент назвали "редакционной ошибкой".

Об этом говорится в обращении Религиозного объединения мусульман в Польше.

"Я не хочу винить себя или кого-либо. Это серьезная ошибка, которой не должно было случиться, но она произошла. Мне очень жаль, что случился такой неприятный случай, тем более, что Религиозное объединение мусульман было и остается аполитичным", – отметил Томаш Мышкевич.

Муфтий Польши добавил, что у них "не было цели создавать дополнительную напряженность в и без того сложной политической ситуации". Священнослужитель поддержал свободу Крыма и польско-татарскую общину.

В организации сообщили, что исправили ошибку в календаре.

Ранее Религиозное объединение мусульман Польши обнародовало календарь на 2021 год, где изображение крымских мечетей сопровождены надписью "Российская Федерация". Член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов призвал Высший мусульманский коллегиум Польши разобраться со скандальной ситуацией.

Религиозное объединение мусульман Польши возглавляет муфтий с крымскотатарским корнями Томаш Мискевич. После оккупации Крыма Россией, в июне 2014 года, он побывал там, чтобы на месте узнать, какая ситуация у мусульман на крымском полуострове.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мусульмане Польши прокомментировали скандал с Крымом на календарях». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

Первая пересадка сердца продолжалась всю ночь

Оккупанты создали новый карательный орган

День веб-дизайнера: как зарабатывать более 30 тыс. грн на рисунках

Запретили торговать мясом

Выборы президента признали сфальсифицированными

Первое SMS было: "Счастливого Рождества"

На первом саммите лидеров США и СССР договорились завершать Холодную войну

От взрыва и утечки газа погибли более 2 тыс. жителей города

Изобретатель продемонстрировал новый вид освещения

В картофеле содержится больше калия, чем в бананах: интересные факты

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 51330
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 3 Просмотров: 37476
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 17433
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 13869
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 12465
Крым
Женился за 4 ч. до штурма. 6 лет без Ивана Банеры
Женился за 4 ч. до штурма. 6 лет без Ивана Банеры
 Просмотров: 1422
Россия манипулирует крымчанами из-за украинской безолаберности
Россия манипулирует крымчанами из-за украинской безолаберности Просмотров: 189
Верховный суд отменил приговор депутату-предателю
Верховный суд отменил приговор депутату-предателю 1 Просмотров: 513
Мусульмане Польши отнесли Крым к России
Мусульмане Польши отнесли Крым к России Просмотров: 549
Украина может ввести санкции против австрийских архитекторов
Украина может ввести санкции против австрийских архитекторов Просмотров: 477
Больше всего комментируют
3
Експеримент
3
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
2
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
Голосов: 8598
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть