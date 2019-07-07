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воскресенье, 07 июля 2019 16:48

Украина готова возобновить водоснабжение на Крымский полуустров при одном условии

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Украина готова возобновить водоснабжение на Крымский полуустров при одном условии
Информатор Крым: когда полуостров может получить украинскую воду

Украина готова возобновить водоснабжение в Крым в обмен на возвращение Россией северной части аннексированного Крыма.

Водоснабжения могут возобновить через Северо-Крымский канал, передает Общественное.

"Например, у нас есть территория Северного Крыма. Это два моногорода - Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды, так как предприятия скоро будут закрываться, водные горизонты пустые. Оттуда люди будут ехать в первую очередь", - заявил бывший представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Такой обмен поможет избежать гуманитарной катастрофы и не превратит полуостров в пустыню, уточнил он

"И это единственный путь обеспечить эти города дальше, потому что за 2-3 года, или за 5 лет, в зависимости от карты дождей в Крыму, это будут города-призраки. Россия должна четко сказать самой себе, а также населению на оккупированных территориях - да, мы хотим, чтобы здесь никто не жил, и поэтому мы дальше будем вести такую ​​политику. Или: мы хотим вас спасти, поэтому идем на переговоры с Украиной и будем определять формат вашего существования дальше ", - резюмировал Бабин.

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В июне глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров тоже заявлял, что Крымский полуостров может получить украинскую воду только после деоккупации. В этом вопросе Россия не может ставить ультиматумы.

До оккупации Крыма Россией Украина на 85% обеспечивала полуостров пресной водой.

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Дата
07
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