У Зеленского рассказали об освобождении украинцев из плена РФ

У Зеленского рассказали об освобождении украинцев из Крыма и РФ. Фото: pixabay.com

Переговоры об освобождении граждан Украины, которых россияне незаконно удерживают в заключении на территории оккупированного Крыма и в России, ведутся постоянно.

Об этом "Крым. Реалии" рассказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Позиция здесь не меняется, переговоры ведутся постоянно. В целях безопасности удерживаемых украинцев мы не хотели бы освещать данные до того, как, собственно, состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц", – подчеркнула она.

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По словам пресс-секретаря, если Офис президента выдаст "на-гора" детали процесса, это может привести к нежелательным последствиям непосредственно при обмене.

По мнению главы Офиса президента Андрея Ермака, главной проблемой обмена является то, что к пленным в ОРДЛО не допускают представителей Международного комитета Красного Креста.