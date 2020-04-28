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вторник, 28 апреля 2020 19:26

У президента назвали главную проблему обмена пленными

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У президента назвали главную проблему обмена пленными
У президента назвали главную проблему обмена пленными. Фото: president.gov.ua

Главной проблемой обмена является то, что к пленным в ОРДЛО не допускают представителей Международного комитета Красного Креста.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с семьями украинских граждан, которых незаконно удерживают на временно оккупированных Россией территориях, сообщает пресс-служба главы державы.

"У нас есть цель, от которой мы никогда не отступим, – чтобы все наши люди вернулись домой. Мне известно обо всех проблемах, которые сегодня существуют, в том числе о тех, что касаются формирования списков на освобождение. Но пока мы каждого человека не вернем – мы эту работу не остановим", – подчеркнул он.

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По его словам, согласование списков осложняется тем, что к пленным на оккупированных территориях не допускают представителей Международного комитета Красного Креста.

"Президент также хорошо знает об этом. И в документе, который был подписан на саммите в Париже, значится, что Международный комитет Красного Креста должен иметь доступ на ту территорию", – подчеркнул Ермак.

Родственники незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев провели акцию на Банковой под стенами Офиса президента Украины.

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