"Давайте поговорим!": родственники пленных пришли к Зеленскому

Родственники пленных провели акцию на Банковой. Фото: Facebook/Офис президента Украины

Родственники удерживаемых в ОРДЛО украинцев провели акцию на Банковой под стенами Офиса президента Украины.

По сообщению Укринформа, ее участники утверждают, что их не информируют об обменах пленными и не поддерживают связи с ними.

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Около двух десятков участников акции пришли на встречу с президентом Владимиром Зеленским лично. Они принесли портреты родных, удерживаемых в плену в подконтрольных России псевдореспубликах, а также держали в руках буквы, из которых составили призыв: "Давайте поговорим!"

После акции все прошли на встречу в Офис президента Украины.

Омбудсмен Людмила Денисова сегодня утром встретилась с родственниками граждан Украины, находящихся в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и анонсировала встречу в Офисе президента.