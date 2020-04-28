Людмила Денисова анонсировала встречу с родственниками пленных в Офисе президента

Омбудсмен Людмила Денисова встретилась с родственниками граждан Украины, которые находятся в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
По ее информации, в ходе встречи обсудили будущие шаги, способствующие процессу освобождения.
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"Надеюсь, что все присутствующие смогли услышать ответы на вопросы, которые были подняты на встрече в Офисе омбудсмана. Наш диалог продолжим сегодня в Офисе президента Украины", – уточнила она.
Родственники пленных в так называемых ЛНР и ДНР, которые финансирует Россия, дважды обращались к Владимиру Зеленскому по поводу формирования списков на обмен и анонсировали бессрочную акцию на Банковой.
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