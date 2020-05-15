У Зеленского призвали поддержать крымских татар

В Украине пройдут акции в память о жертвах геноцида крымскотатарского народа. Фото: reuters.com

В Украине призвали присоединиться к акциям по чествованию памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

В видеообращении на своей странице в Facebook постпред президента Украины в АРК Антон Кориневич призвал с вечера 17 мая поднять над жилыми домами или установить на балконах квартир крымскотатарские национальные флаги, обрамленные черной траурной лентой, а в 21:00 17 мая зажечь в своем окне огонек памяти всех жертв геноцида крымскотатарского народа в рамках ежегодной акции "Зажги огонек в своем сердце".

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Ранее перечень мероприятий ко Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа, который отмечается 18 мая, обнародовал глава Меджлиса Рефат Чубаров.