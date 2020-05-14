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четверг, 14 мая 2020 18:29

В Украине отметят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – перечень мероприятий
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Меджлис крымскотатарского народа утвердил мемориальные мероприятия, которые будут проводиться в Украине, включая временно оккупированный Крым, и в других странах мира накануне и 18 мая – в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом написал глава Меджлиса Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ограничительные меры, принятые в связи с пандемией коронавируса как в Украине, так и в других государствах существенно изменили характер и формы мемориальных мероприятий.

Список мероприятий ко Дню памяти жертв крымскотатарского народа 18 мая
Фото: Facebook/Рефат Чубаров
Список мероприятий ко Дню памяти жертв крымскотатарского народа 18 мая
Список мероприятий ко Дню памяти жертв крымскотатарского народа 18 мая
Список мероприятий ко Дню памяти жертв крымскотатарского народа 18 мая

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"Но бесспорно одно – крымские татары всегда, даже в самые безвыходные годы изгнания и комендантского режима не предавали память о жертвах депортации, ни на минуту не останавливались в своей борьбе за возвращение на свою Родину", – подчеркнул он.

Рефат Чубаров разместил план основных мемориальных мероприятий, посвященных памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и уточнил, что он будет дополняться на местах, а также в различных странах, где осуществляют свою деятельность крымскотатарские организации.

В оккупированном Крыму ликвидировали Опукский и Казантипский природные заповедники.

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