В Украине отметят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – перечень мероприятий

Меджлис крымскотатарского народа утвердил мемориальные мероприятия, которые будут проводиться в Украине, включая временно оккупированный Крым, и в других странах мира накануне и 18 мая – в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом написал глава Меджлиса Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ограничительные меры, принятые в связи с пандемией коронавируса как в Украине, так и в других государствах существенно изменили характер и формы мемориальных мероприятий.

Фото: Facebook/Рефат Чубаров

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"Но бесспорно одно – крымские татары всегда, даже в самые безвыходные годы изгнания и комендантского режима не предавали память о жертвах депортации, ни на минуту не останавливались в своей борьбе за возвращение на свою Родину", – подчеркнул он.

Рефат Чубаров разместил план основных мемориальных мероприятий, посвященных памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и уточнил, что он будет дополняться на местах, а также в различных странах, где осуществляют свою деятельность крымскотатарские организации.

В оккупированном Крыму ликвидировали Опукский и Казантипский природные заповедники.