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среда, 13 мая 2020 17:17

Российские оккупанты ликвидировали два заповедника в Крыму

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Российские оккупанты ликвидировали два заповедника в Крыму
Оккупанты ликвидировали два крымских заповедника. Фото: pixabay.com

Российские оккупанты ликвидировали два природных заповедника в Крыму.

Об этом сообщил так называемый глава министерства экологии и природных ресурсов полуострова Геннадий Нараев, пишет "Крымскотатарский ресурсный центр".

Во время заседания самопровозглашенного Совета министров оккупированного полуострова он заявил, что проводится ликвидация Опукского и Казантипского заповедников.

"Принято решение ликвидировать государственное бюджетное учреждение природный заповедник "Опукский". Аналогичная информация по природному заповеднику "Казантипский", – сказал он.

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Решение принято якобы с целью оптимизации управления подведомственными учреждениями и в связи с созданием ФГБУ "Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий" Заповедный Крым".

Ситуация с водой в аннексирована РФ полуострове не изменилась к лучшему даже на фоне дождей, которые здесь недавно прошли – водохранилища практически пусты.

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  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
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