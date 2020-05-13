Российские оккупанты ликвидировали два заповедника в Крыму

Российские оккупанты ликвидировали два природных заповедника в Крыму.
Об этом сообщил так называемый глава министерства экологии и природных ресурсов полуострова Геннадий Нараев, пишет "Крымскотатарский ресурсный центр".
Во время заседания самопровозглашенного Совета министров оккупированного полуострова он заявил, что проводится ликвидация Опукского и Казантипского заповедников.
"Принято решение ликвидировать государственное бюджетное учреждение природный заповедник "Опукский". Аналогичная информация по природному заповеднику "Казантипский", – сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированном Крыму опасаются нехватки мест в обсерваторах
Решение принято якобы с целью оптимизации управления подведомственными учреждениями и в связи с созданием ФГБУ "Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий" Заповедный Крым".
Ситуация с водой в аннексирована РФ полуострове не изменилась к лучшему даже на фоне дождей, которые здесь недавно прошли – водохранилища практически пусты.
Комментарии