Крымчане рассказали о ситуации с водой на аннексированном полуострове

Ситуация с водой на аннексированном полуострове не изменилась к лучшему даже на фоне недавно выпавших дождей.

Как сообщил в Twitter пользователь с ником "КРЫМский бандеровец", дожди не спасли оккупированный Крым от безводья.

"Крым. Так выглядит обезвоженное Симферопольское водохранилище после прошедших дождей, которые никак не повлияли на его заполняемость. Своим видом водохранилище напоминает нам, что коронавирус – далеко не главная проблема оккупированного россией полуострова", – написал он.

Фото: Twitter/КРЫМский бандеровец

Также в его сообщении есть ссылка на видео симферопольского водохранилища на канале "Про Крым".

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"Если коротко резюмировать увиденное, то обильные осадки на этой неделе мало повлияли на сложившуюся проблему. Воды с каждым днем становится меньше. Два месяца назад, когда я снимал здесь ролик, ее заметно было больше", – говорится в нем.

Самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов обратится к правительству РФ за дополнительными средствами для решения проблем, связанных с эпидемией Covid-19.