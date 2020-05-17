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У Зеленского напомнили Западу о Будапештском меморандуме

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У Зеленского напомнили Западу о Будапештском меморандуме
Подписание Будапештского меморандума 5 декабря 1994 года. Фото: Джерело, Добропорядне використання, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=1663632

Подписи лидеров Великобритании и США стоят под Будапештским меморандумом 1994 года, поэтому украинская власть ждет помощи от этих стран.

Как сообщил вице-премьер-министр – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире "Радио Крым. Реалии", второй президент Украины Леонид Кучма несколько раз поднимал вопрос аннексированного Крыма на переговорах в нормандском формате, но "российская сторона реагирует на это очень резко, вплоть до того, что встает из-за стола переговоров".

По мнению политика, работать для того, чтобы создать крымскую площадку переговоров, необходимо. Она должна быть не минской, а, например, кишиневской или брюссельской.

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"Но все равно без помощи западных партнеров нам не обойтись", – уверен Резников.

Вице-премьер отметил, что подписанный в 1997 году Леонидом Кучмой Договор о друж

бе между Украиной и Россией последняя нарушила.

"Второй документ – так называемый Будапештский меморандум, в котором в обмен на отказ от ядерного статуса нам обещали неприкосновенность и защиту. Россия также нарушила его, а от Великобритании и США мы не получили очевидной помощи и до сих пор ее ждем. Плюс есть еще две страны, которые присоединились к меморандуму, – Франция и Китай", – подчеркнул он.

И напомнил, что в свое время президент Франции Франсуа Миттеран при подписании меморандума сказал Кучме: "Молодой человек, вас все равно обманут".

"К сожалению, так и произошло, поэтому мы глубоко убеждены, что западные партнеры должны нам помогать", – отметил Алексей Резников.

Для возвращения Крыма

Украине следует использовать международное давление на Россию и улучшать собственное экономическое положение. Процесс возврата не будет быстрым, но Украина не должна откладывать этот вопрос, заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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