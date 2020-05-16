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суббота, 16 мая 2020 18:20

Для возвращения Крыма Украине следует использовать международное давление на Россию - Разумков

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Для возвращения Крыма Украине следует использовать международное давление на Россию - Разумков
Разумков назвал условия для возвращения Крыма. Фото: Reuters

Для возвращения Крыма Украине следует использовать международное давление на Россию и улучшать собственный экономическое положение.

Процесс возврата не будет быстрым, но Украина не должна откладывать этот вопрос. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Радио Свобода, в субботу, 16 мая.

"Это тяжелый процесс, это не быстрый процесс. Также мы не должны снимать этот вопрос с повестки дня, всячески обрабатывать его на разных уровнях и также мы не должны терять коммуникацию с оккупированными территориями и Донбасса и Крыма. Потому что в течение нескольких лет этот процесс был отставлен на второй план ", - сообщил Разумков.

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Он добавил, что люди хотят жить там, где лучше.

"Методы остаются теми же, и международное давление, и международная позиция, экономические меры. В первую очередь это развитие государства Украина", - отметил Дмитрий Разумков.

Госдума России в третьем чтении поддержала законопроект, который запретил оборот гривны на территории оккупированного Крыма и в Севастополе. В документе прописали, что до 1 июня 2014 года в Крыму и Севастополе допускается обращение гривны. А с указанной даты до гривневых наличных и безналичных расчетов применяют правовой режим для операций в иностранной валюте в соответствии с законодательством РФ.

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Дата
16
мая

Госдума запретила обращение гривны в Крыму

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