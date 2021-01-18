У украинцев начнут отбирать жилье. Объяснили, как защититься

25 марта россияне начнут отбирать жилье у граждан Украины. Фото: рус сми

Россияне будут заставлять украинцев из Крыма, которые отказались от фейкового гражданства РФ, получить его.

Эти действия связаны с вступлением в силу путинского указа от 25-го марта 2020 года, который расширяет приграничные территории России на оккупированный Крым, рассказывает Gazeta.ua эксперт Крымской правозащитной группы, аналитик Александр Седов.

Процедуру отчуждения недвижимости оккупанты начнут в марте. Людям будут посылать сообщения об отчуждении и сумме компенсации.

Решение можно будет обжаловать в суде, но эксперт считает, что оно не будет справедливым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правозащитник рассказала, как раззомбировать детей с оккупированных территорий

"К тому же я не представляю, как РФ будет выплачивать те компенсации людям, переехали на материковую часть Украины. Поэтому отчуждения рассматриваю как принуждение к получению гражданства Российской Федерации", - говорит он.

Отчуждение недвижимости оккупантом является военным преступлением. Имея на руках документы можно подать иск в ЕСПЧ.

"Это будет одно из преступлений, которые рассматривает международный уголовный суд. Если таких дел будет много - это только усилит наши позиции", - говорит эксперт.

Полное интервью читайте здесь: 25 марта у украинцев начнут отбирать землю

Саммит "Крымской платформы", в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.