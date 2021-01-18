Правозащитник рассказала, как "раззомбировать" детей с оккупированных территорий

Каждый 10-й ребенок учится на оккупированной Россией территории. Фото: Униан

Дети, жившие или живущие на оккупированных территориях, должны путешествовать вместе со сверстниками из мирной части Украины.

Таким образом смогут интегрироваться в наше общество, говорит Gazeta.ua Валентина Потапова, руководитель Центра общественного просвещения "Альменда".

Каждый 10-й украинский ребенок живет под российским контролем. Россия всячески пропагандирует их ненависть к Украине и украинцам.

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"Если сейчас ничего не делать, то после деоккупации будем иметь в обществе большой конфликт, интеграция молодежи будет очень тяжелой. Дети, которые в 2014-м учились в 11-м классе, уже закончили обучение и начали работать. Как нас встретят - риторический вопрос", - говорит эксперт.

Украина должна быть более интересной по уровню престижа и свобод, чем государство-оккупант. Реформы системы образования, реформы реинтеграции позволят ускорить деоккупации тех территорий.

13 января в 2015 году российское оккупационное формирования "Оплот" обстреляло пассажирский рейсовый автобус на пропускном пункте "Волноваха". Погибли 12 гражданских лиц, 18 получили ранения.