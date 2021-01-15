Сколько украинцев получили на оккупированных территориях паспорта РФ и ЛДНР

На 19 декабря 2020 года 583 143 жителей оккупированной части Луганской области получили так называемые "паспорта ЛНВ". Фото: pixabay.com

До 1 декабря 2020 года оккупационные администрации РФ в ОРЛО выдали 168 381 паспорт РФ.

Кремль также требует от оккупационных администраций РФ на Донбассе постоянно наращивать объемы выдачи российских паспортов, сообщает "Восточная правозащитная группа".

Причиной называют массовый выезд в Россию на заработки, обучение или лечение.

До 19 декабря 2020 года 583 143 жителей оккупированной части Луганской области получили так называемые паспорта ЛНР. "Паспорта ДНР" выдали 671 631 жителю оккупированной части Донецкой области. В то же время, по состоянию на 15 ноября 2020-го, оккупационные администрации РФ в ОРДО выдали 273 461 российский паспорт.

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Все украинцы, которые находятся в ОРДЛО и Крыму, являются заложниками российского оккупационного режима. Люди вынуждены оформлять российские паспорта, поскольку это является способом выживания на оккупированных территориях. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.