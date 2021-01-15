Сколько украинцев получили на оккупированных территориях паспорта РФ и ЛДНР

 
Ексклюзивы
1/5
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн?
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн?
Просмотров: 3726
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Просмотров: 207
Нас может остаться 30 миллионов.
Нас может остаться 30 миллионов.
Просмотров: 1449
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
Просмотров: 783
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1008
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
Просмотров: 243
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 459
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Просмотров: 288
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
1 Просмотров: 549
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Просмотров: 459
Фото
Все фото
3
3
4
3
5
СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР
СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР
Украинские военные установили необычный рекорд
Украинские военные установили необычный рекорд
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Видео
Все видео
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Россияне признались в теракте в Волновахой
Россияне признались в теракте в Волновахой
"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ
"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ
Перемирие в действии: российские наемники палят из тяжелого оружия, наши - отвечают
Перемирие в действии: российские наемники палят из тяжелого оружия, наши - отвечают
Путинские наемники обстреливали позиции ВСУ и нарвались на ответ
Путинские наемники обстреливали позиции ВСУ и нарвались на ответ
Интервью
1/5
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1008
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 4923
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 459
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 477
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2124
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 января 2021
Просмотров: 369
Забута усмішка
Років за 10 до смерті мати загорілася ідеєю — зробити сімейний альбом. Починаючи зі старих пожовклих фото з їхніми загадковими історіями аж до ...
пятница, 15 января 2021 09:45

Сколько украинцев получили на оккупированных территориях паспорта РФ и ЛДНР

  Комментировать
Сколько украинцев получили на оккупированных территориях паспорта РФ и ЛДНР
На 19 декабря 2020 года 583 143 жителей оккупированной части Луганской области получили так называемые "паспорта ЛНВ". Фото: pixabay.com

До 1 декабря 2020 года оккупационные администрации РФ в ОРЛО выдали 168 381 паспорт РФ.

Кремль также требует от оккупационных администраций РФ на Донбассе постоянно наращивать объемы выдачи российских паспортов, сообщает "Восточная правозащитная группа".

Причиной называют массовый выезд в Россию на заработки, обучение или лечение.

До 19 декабря 2020 года 583 143 жителей оккупированной части Луганской области получили так называемые паспорта ЛНР. "Паспорта ДНР" выдали 671 631 жителю оккупированной части Донецкой области. В то же время, по состоянию на 15 ноября 2020-го, оккупационные администрации РФ в ОРДО выдали 273 461 российский паспорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Луганске взорвали дом главы "народной милиции ЛНР"

Все украинцы, которые находятся в ОРДЛО и Крыму, являются заложниками российского оккупационного режима. Люди вынуждены оформлять российские паспорта, поскольку это является способом выживания на оккупированных территориях. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько украинцев получили на оккупированных территориях паспорта РФ и ЛДНР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Утвердили новый гимн Украины

Начался суд над националистами

Построили Пентагон

Первого шляпника считали сумасшедшим

Пилот посадил самолет на реку

В Германии попытались осуществить коммунистический переворот

Каддафи захватил власть

Вышла последняя серия "Санта-Барбары"

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 1 Просмотров: 11880
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 Просмотров: 10009
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
7
 Просмотров: 7722
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых Просмотров: 6525
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
8
 Просмотров: 6183
Донбасс
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
 Просмотров: 324
Боевики на Донбассе ранили украинского военного
Боевики на Донбассе ранили украинского военного Просмотров: 99
Сообщили последние новости о ситуации на Донбассе
Сообщили последние новости о ситуации на Донбассе Просмотров: 153
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах 5 Просмотров: 1773
Горячие сутки на Донбассе: что рассказали военные
Горячие сутки на Донбассе: что рассказали военные Просмотров: 297
Больше всего комментируют
5
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
4
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать
Голосов: 10205
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть