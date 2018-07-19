У Олега Сенцова второй кризис: начал принимать пищу

У голодающего Олега Сенцова произошла вторая кризис. Врачи уговорили его принимать питательную смесь. Фото: krymsos.com

Голодающий украинский режиссер Олег Сенцов начал есть питательную смесь.

Произошло это после того, как у него наступил второй кризис, сообщил адвокат Дмитрий Динзе "Радио Свобода".

"Он выглядит еще хуже, чем в прошлый раз. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй кризис со здоровьем. Стало плохо и его хотели госпитализировать для того, чтобы поставить на полноценное принудительное кормление, чтобы вливать больше смеси. Он отказался, и его оставили в колонии с условием, что смесь он будет принимать сам под наблюдением врача.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Пытали, чтоб подписал бумажку против Яценюка" - мать Станислава Клих рассказала неожиданные подробности

Принимает в день по две ложки. Содержится в палате, из голодания выходить не собирается. Говорит: "Сколько меня хватит, столько и протяну", - рассказал адвокат.

Сегодня крымский политзаключенный Эмир-Усеин Куку прекратил голодовку. Объявил его в поддержку Олега Сенцова.