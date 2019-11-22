Турция развенчала российский фейк о сообщении с Крымом

Турция не восстанавливала паромное сообщение. Фото: "Обозреватель"

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что страна не возобновляла паромное сообщение с оккупированным полуостровом Крым.

"МИД Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы восстановления морского сообщения Керчь-Зонгулдак", - написал посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

Сегодня российские СМИ начали распространять информацию о том, что Турция возобновила паромное сообщение с Крымом.

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В октябре 2017 Турция прекратила паромное сообщение с Крымом после введения странами ЕС санкций против России за аннексию полуострова 2014 года.

За последний год оккупанты переселили в Крым почти 100 тыс. человек. Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко сообщил об этом на 3-й международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона.