"Топила за Сенцова" - в Крым на съемки приехала популярная советская актрисам

В оккупированный Крым на съемки в фильме приехала актриса Лия Ахеджакова.

В Феодосии снимают романтическую комедию с актрисой. Фото, сделанные очевидцами, разместил блогер RoksolanaToday & Крым в Twitter.

"15 июля в Феодосии компания Star Media приступила к съемкам двухсерийной романтической комедии "Фото моей девушки". Лия присутствует на съемочной площадке", - передает блоггер слова очевидцев.

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Автор: twitter В Крым на съемки фильма приехала Лия Ахеджакова

То, что украинские власти запрещают въезд некоторым российским артистам, посетившим аннексированный Крым, российская актриса Лия Ахеджакова считает неправильным.