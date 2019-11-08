The New York Times исправило ошибку в карте Украины

Американское издание The New York Times, которое опубликовало ранее статью об украинском бизнесмене Игоря Коломойском с картой Украины без Крыма, исправило изображение.
Теперь на иллюстрации цвет материковой Украины и Крыма одинаковые, но полуостров отделен пунктиром, сообщает radiosvoboda.org.
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После публикации в The New York Times статьи с картой, в которой Украина изображалась без Крыма, украинское посольство в Вашингтоне призвало американское издание исправить ошибку.
Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014-го. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций против Москвы. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
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