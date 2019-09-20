"Танцы возле Ленинп и полупустые улицы: который сегодня бархатный сезон в Ялте

Фото: Крим. Реалії

Высокий сезон постепенно меняет тепла бархатная осень.

Жители и гости Ялты все чаще отдают предпочтение паркам и прогулкам по набережным чем пляжам и плаванию в море, пишут Крым. Реалии.

"В парках шумят фонтаны и гуляют дети, а для пенсионеров в южной столице организуют танцы на площади возле памятника Ленину", - пишут журналисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хамы, быдло, жлобы: топ разочарований крымского лета

В аннексирована Крыму курортный сезон закончился, так и не начавшись. "Бархатный сезон сворачивается, не начавшись", - пишет под фото пустого пляжа в Евпатории, на котором почти нет отдыхающих, блогер под ником RoksolanaToday.