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воскресенье, 22 сентября 2019 18:31

"Танцы возле Ленинп и полупустые улицы: который сегодня бархатный сезон в Ялте
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Как выглядит осенняя оккупирована Ялта
Фото: Крим. Реалії
Как выглядит осенняя оккупирована Ялта
Как выглядит осенняя оккупирована Ялта
Как выглядит осенняя оккупирована Ялта
Как выглядит осенняя оккупирована Ялта

Высокий сезон постепенно меняет тепла бархатная осень.

Жители и гости Ялты все чаще отдают предпочтение паркам и прогулкам по набережным чем пляжам и плаванию в море, пишут Крым. Реалии.

"В парках шумят фонтаны и гуляют дети, а для пенсионеров в южной столице организуют танцы на площади возле памятника Ленину", - пишут журналисты.

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В аннексирована Крыму курортный сезон закончился, так и не начавшись.

"Бархатный сезон сворачивается, не начавшись", - пишет под фото пустого пляжа в Евпатории, на котором почти нет отдыхающих, блогер под ником RoksolanaToday.

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