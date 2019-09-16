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понедельник, 16 сентября 2019 09:21

Показали свежее фото бархатного сезона в Крыму

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Показали свежее фото бархатного сезона в Крыму
Показали крымские пляжи "переполненые" туристами. Фото: twitter.

В аннексированном Крыму курортный сезон закончился, так и не начавшись.

"Бархат сезона сворачивается не развернувшись", - пишет под фото пустого пляжа в Евпатории, на котором практически нет отдыхающих, блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% у Twitter.

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На снимке пустой берег моря в курортном городе, где даже зонты от солнца опущены из-за отсутствия туристов.

В оккупированной Алуште закрыли все пляжи для купания. Причиной называют сильный шторм в 3 балла, который мутит морскую воду.

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Дата
16
сентября

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