Показали свежее фото бархатного сезона в Крыму

Показали крымские пляжи "переполненые" туристами. Фото: twitter.

В аннексированном Крыму курортный сезон закончился, так и не начавшись.

"Бархат сезона сворачивается не развернувшись", - пишет под фото пустого пляжа в Евпатории, на котором практически нет отдыхающих, блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% у Twitter.

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На снимке пустой берег моря в курортном городе, где даже зонты от солнца опущены из-за отсутствия туристов.

Евпатория

Бархат сезона сворачивается не развернувшись pic.twitter.com/EK5eJcmfRD — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) September 15, 2019

В оккупированной Алуште закрыли все пляжи для купания. Причиной называют сильный шторм в 3 балла, который мутит морскую воду.