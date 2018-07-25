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среда, 25 июля 2018 17:51

"Такой человек нужен нам живой" - 50 деятелей искусства обратились к Сенцову

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&quot;Такой человек нужен нам живой&quot; - 50 деятелей искусства обратились к Сенцову
Художники призвали Сенцова сохранить свою жизнь. Фото: Etcetera.media

Более 50 украинских деятелей искусства и общественных деятелей обратились к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который голодает с требованием освобождения всех украинских политических заключенных в России.

Письмо подписали литераторы Лина Костенко, Юрий Андрухович, Иван Малкович, художник Александр Ройтбурд и другие.

"В мире не так много людей такой воли, как ты. Мы знаем, что ты не любишь, когда о тебе говорят хорошо. Но такой волевой, крепкий духом человек нам нужен живой. Именно для того, чтобы продолжить дальнейшую борьбу за всех наших ребят, за которых ты готов жизнь положить. Ты нам нужен. Даже из тюрьмы ты смог объединить всех нас для этой борьбы", - отмечают авторы письма, распространил в Facebook председатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

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Авторы письма вспомнили историю лидера крымскотатарского народа, политзаключенного Мустафы Джемилева.

"Когда Мустафа держал самую длительную голодовку и уже был готов расстаться с жизнью, к нему на свидание приехала мать с братом с запиской от Андрея Сахарова. В ней Сахаров писал, что просит Мустафу отказаться от голодовки. О том, что для всех единомышленников и соратников гораздо важнее его жизнь, чем его, пусть героическая, смерть. Не учесть мнение Сахарова, отказать Сахарову Мустафа не мог. Он прекратил голодовку. Олег, мы присоединяем к нашей просьбе Андрея Сахарова и Мустафу Джемилева. Сделай для нас этот подвиг любви", - написано в письме.

Режиссера Олега Сенцова был задержан в Крыму 11 мая 2014. Его обвинили в подготовке теракта, а также в хранении оружия и взрывчатки. Сенцова приговорили к 20 годам колонии.

14 мая 2018 Сенцов начал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Подавать прошение о помиловании он отказался.

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