Денисова рассказала подробности о состоянии Сенцова

Состояние здоровья Олега значительно ухудшилось. Фото: Радио Свобода

Украинский омбудсмен Людмила Денисова расскзала подробности о состоянии здоровью политзаключенного Олега Сенцова.

Она провела телефонный разговор с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе, написала Денисова на своей странице в Facebook.

"Он сообщил, что состояние здоровья Олега значительно ухудшилось. Он практически не ориентируется в датах и ​​переспрашивает адвоката, какой сегодня день", - написала она.

Также украинский режиссер не может назвать точную дату, когда у него произошел второй кризис. Также адвокат сообщил, что Сенцов пошел на компромисс и согласился на 3-4 ложки питательной смеси в день. Кроме того, у него ослабела сердечная мышца.

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"Поэтому я обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Рааду аль Хусейну, Генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Янгланду, Комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятовичу по организации визита их представителей в колонии, где содержится Олег Сенцов, для проверки данной информации. Призываю все международные правозащитные институты обратиться к президенту РФ с требованием срочно принять решение об увольнении Олега Сенцова и всех пленников Кремля", - заявила Денисова.

Режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта, а также в хранении оружия и взрывчатки. Суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии. 14 мая 2018 года Сенцов начал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Подавать прошение о помиловании он отказался.