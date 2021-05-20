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Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму

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Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму
Конгресс США принял резолюцию по Крыму. Фото: pixabay.com

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию, в которой закрепили политику страны о непризнании аннексии Крыма Россией.

Ее поддержали конгрессмены как от Республиканской, так и от Демократической партий США, передает "Голос Америки".

Считают, что принятие резолюции является чрезвычайно важным сигналом о том, что защита территориальной целостности Украины остается приоритетом Конгресса, в то время, когда Россия стянула большое количество войск к границе с Украиной.

"Хотя страны в мире могут очень по-разному понимать нормы и подходы к основополагающим вопросам, как дипломатия, торговля, защита прав человека, гражданские свободы, и другие, не существует основы, по которой более широкое согласие, как незаконности вторжения на территорию другой страны. Однако именно это сделала Россия во время незаконного вторжения в 2014 году и незаконных претензий на суверенные права в Крыму", - отметил председатель Комитета конгрессмен-демократ Грегори Микс.

Конгрессмен от Республиканской партии Стив Шебот назвал позором сдержанный ответ некоторых европейских стран на попытку незаконной аннексии и отметил, что европейцев, "очевидно больше беспокоит "Северный поток 2", чем это агрессивное действие, одно из самых агрессивных, которые мы видели со Второй мировой войны".

Шебот сравнил агрессию России в Крыму с захватом Саддамом Хусейном Кувейта.

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Конгрессмен от Демократической партии Билл Китинг в своем выступлении напомнил эру Гитлера и Сталина.

"Действия Путина нарушают основные принципы послевоенного мирового порядка на уровне, невиданном с эры Гитлера или Сталина, когда одно европейское государство захватывает значительную часть другой", - подчеркнул Китинг.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты с "нетерпением" ждут участия в Крымской платформе, которая должна состояться в Киеве в августе этого года. .Они приветствуют, инициированное Киевом, создание платформы, которая направлена на возвращение аннексированного полуострова Украине.

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