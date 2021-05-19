США будут участвовать в Крымской платформе - Блинкен

Блинкен рассказал об участии США в Крымской платформе. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты с "нетерпением" ждут участия в Крымской платформе, которая должна состояться в Киеве в августе этого года.

"Мы осуждаем злоупотребления Россией в Крыму, особенно 18 мая, когда мы размышляем о 77-й годовщине депортации Сталиным бесчисленного числа крымских татар из их родного полуострова. Мы с нетерпением ждем участия в саммите Крымской платформы в августе. #CrimeaIsUkraine", - он написал по случаю годовщины депортации крымских татар в своем Twitter.

США приветствуют, инициированное Киевом, создание Крымской платформы, которая направлена на возвращение аннексированного полуострова Украине.

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Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответ растущим вызовам, усиление международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.