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пятница, 14 мая 2021 07:22

В НАТО сделали заявление по России и оккупированному Крыму

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В НАТО сделали заявление по России и оккупированному Крыму
В Альянсе давно наблюдают за поведением страны-агрессора. Фото: pixabay.com

После оккупации Крыма Россия стала для Североатлантического Альянса ключевой проблемой в Черноморском регионе.

С помощью украинского полуострова РФ пытается распространить военное влияние на Средиземное море и Северную Африку, говорится в заявлении НАТО.

"Россия использует Крым для проектирования силы в Черное море и далеко за его пределы. Мы должны сохранять бдительность, особенно в свете недавнего значительного наращивания военной силы в регионе", – сказано в заявлении.

В Альянсе давно наблюдают за поведением страны-агрессора: за войсками РФ в Грузии, оккупацией Крыма и продолжением наступления на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Украина является лидером среди стран, претендующих на вступление в Североатлантический альянс (НАТО).

Наше государство опережает другие по выполнению задач, необходимых для членства, сказал во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Безопасность" главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

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