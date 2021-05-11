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вторник, 11 мая 2021 23:36

В США оценили уровень напряженности на российско-украинской границе

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В США оценили уровень напряженности на российско-украинской границе
Российские войска от украинской границы не отошли. Фото: vchasnoua.com

Россия на границе с Украиной провела только передислокацию отдельных сил, что не уменьшило уровень напряженности в регионе.

"Несмотря на то, что мы видели сообщение об отводе российских войск, мы можем подтвердить, что только часть сил РФ была передислоцирована. Напряженность остается высокой, поскольку Россия сохраняет большое количество сил вдоль границы", - заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Укринформ.

Он подчеркнул, что концентрация российских войск в регионе по состоянию на сейчас остается самой крупной со времен вторжения РФ в Украину в 2014 году.

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Представитель Госдепа также отметил, что американская сторона активно поднимает эту тему в переговорах с союзниками и партнерами. Этот вопрос обсуждался на встречах в НАТО и на уровне министров G7, а также во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

Россия объявила об отводе своих войск от границ Украины под предлогом "успешного завершения учений", но в то же время оставляет свое военное присутствие и технические средства вокруг границ Украины и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

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Дата
11
мая

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