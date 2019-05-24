Свободу "Тундре": Александр Кольченко 5-й год находится в российском плену

Проходит 5-й год от начала заключения российскими оккупантами анархиста Александра Кольченко. 2014-го он, Олег Сенцов, Геннадий Афанасьев Алексей Черний приняли решение противостоять аннексии Крыма.

В Симферополе Кольченко лучше знают по псевдо "Тундра". Он с 2007-го присоединился к антифашистам и анархистам. С последователями этого течения он объявил уличную войну праворадикалам, которые ущемляли тех, кто отличался от толпы.

"Нашей позицией было: добро должно быть с кулаками. Насилие не стояло в приоритете. Саша никогда не был супер "файтер" (боец. -Gazeta.ua), но, когда надо было, когда ситуация этого требовала, он бескомпромиссно бросался в бой", - рассказывает его близкий друг Сергей.

Автор: Крым.Реалии Александр Кольченко был левым активистом: противостоял праворадикалам которые ущемляют неформалов, боролся за социальную справедливость

В тот год в Кольченко появился никнейм "Тундра", который прижился и заменил настоящее имя. С тех пор все знали и звали его именно так.

"В телефоне он у меня был записан "Тундра", его так все Симферополь знает. Поэтому, когда свидетели говорят, что он назвался "Кольченко" или "Александр", - это неправда. Он "Тундра", - вспоминает Олег Сенцов.

Впоследствии деятельность анархиста Кольченко вышла за простые уличные драки и он начал вести активную общественную деятельность. В частности, 2009-го он с товарищами был основателем экологического лагеря, который боролся против строительства угольного терминала в настоящее время оккупированном Севастополе.

Помогал добиваться правды работникам предприятия "Крымтроллейбус", которое за финансового кризиса было на грани закрытия.

Александр Кольченко был левым активистом: противостоял праворадикалам которые ущемляют неформалов, боролся за социальную справедливость

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Годом после бойкотировал университеты против введения дополнительных платных услуг и был одним из тех, кто основал независимый профсоюз "Студенческое действие".

Майдан не обошел политзаключенного стороной. Они с друзьями обороняли поклонников европейского будущего Украины от титушек и завезенных россиян. Вместе с этим он организовывал митинги и был одним из тех, кто помогал заблокированным украинским солдатам.

За это россияне и схватили анархиста 5 лет назад. Чтобы получить желаемые ложные показания, активиста пытали.

"После задержания меня били в лицо и по туловищу. Данные, которые давал во время следствия - не подтверждаю. Адвокат тогда меня ввел в заблуждение относительно статей, которые мне инкриминировались. О насилии не заявлял, потому что когда узнал, пытки применялись к Олегу Сенцову, решил, что давление на меня было незначительным и решил недостойным заявлять о давлении", - говорит Кольченко.

Обвинили в организации терактов на полуострове и осудили до 10 лет лишения свободы в исправительной колонии российского города Копейск Челябинской области.

На заседании суда Кольченко вместе с Сенцовым спели украинский гимн.

Автор: Крым.Реалии На суде он и Олег Сенцов пели гимн Украины. За патриотизм Олега осудили на 20 лет тюрьмы, а Кольченко на 10

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После того, как Сенцов начал голодать, к нему присоединился и Кольченко, но из-за резкого ухудшения состояния здоровья прекратил забастовку.

Сейчас продолжаются попытки навязать ему российское гражданство, которое Кольченко не желает получать. Аргументируют тем, что Россия считает своими гражданами всех крымчан, живущих на полуострове. Чтобы заставить украинца, россияне прибегают к притеснениям: не передают письма, книги и одежду.

Перед праздниками и за малейший проступок его сажают в штрафной изолятор.

"Конечно, я не могу отрицать факт нарушения ПВР (правила внутреннего распорядка. - Gazeta.ua), за которое меня закрыли в ШИЗО - это очевидная вещь. Но это не значит, что я считаю их наказание справедливым. И вообще, мне неизвестно, по какому принципу выбирается наказание - выговор, 3, 7, 10 или 15 суток. сами же "правозащитники" написали, что за то же нарушение, за которое меня закрыли на Новый год, в следующий раз администрация ограничилась устным выговором. И этот беспредел. Они, наверное, считают чем-то нормальным и справедливым", - говорит Кольченко.

После того, как Сенцов начал голодать к нему присоединился и Кольченко, но из-за резкого ухудшения состояния здоровья прекратил забастовку.

Сейчас Кольченко чувствует себя хорошо и ждет приезда матери, которой позволили длительное свидание с сыном.

"В начале июня я полечу к Саше в Челябинскую область в город Копейск", - говорит его мать Лариса Кольченко.

Автор: Яна Гончарова Кольченко пытаются навязать российское громадянсво. Для этого ему не передают книги, письма и вещи

Она надеется на досрочное помиловании или изменение срока, поскольку в мае проходит 5-й год с момента заключения.

"Формально он может подавать в суд ходатайство. Это суд решает по изменению режима отбывания наказания на исправительные работы", - подчеркнула российская правозащитница Татьяна Щур.

Лариса Кольченко добавляет, что после этого она будет собираться переезжать в Киев, поскольку в оккупированный Крым не вернется ее сын.

Украинца Александра Кольченко, который находится в исправительной колонии в российском Копейске, выпустили из штрафного изолятора. Кольченко поместили в ШИЗО 30 апреля, в отряд он вернулся 10 мая. Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур, которая посетила политзаключенного в колонии