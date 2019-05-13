Украинский политзаключенного Кольченко выпустили из штрафного изолятораУкраинский политзаключенного Кольченко выпустили из штрафного изолятора

Кольченко вернулся из штрафного изолятора в отряд. Фото: KP.UA

Украинца Александра Кольченко, который находится в исправительной колонии в российском Копийську, выпустили из штрафного изолятора.

Кольченко поместили в ШИЗО 30 апреля, в отряд он вернулся 10 мая. Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур, которая посетила политзаключенного в колонии, передает Укринформ.

По ее словам, Кольченко чувствует себя нормально, имеет хорошее настроение. Адвокат отметила, что причиной последнего помещения Кольченко в ШИЗО было, якобы, употребление им "нецензурной лексики". В то же время Татьяна Щур подчеркивает, что "Саша вообще никогда ее не употребляет".

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Правозащитница напомнила, что в первое помещения Кольченко в ШИЗО тоже было по этой причине, а также за употребление жаргона - вместо слова "общежитие" он употребил слово "барак".

Активиста Александра Кольченко задержали в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцов в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Российский суд приговорил Кольченко до 10 лет лишения свободы.