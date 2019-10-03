Суд выпустил подозреваемого в содействии оккупации Крыма

Адвокаты Резуника временно сняли ему квартиру в Киеве. Фото: Ирина Домащенко

2 октября в Херсоне выпустили под залог в 240840 грн подозреваемого в участии в "самообороне Крыма" Степана Резуника.

По словам адвоката Резуника Дмитрия Щербины, деньги для залога удалось отыскать с большим трудом, сообщает Крым.Реалии.

На данный момент Резуник направляется в Киев, где он должен находиться по обязательству, возложенному судом. Там у него будет съемное жилье.

Херсонский городской суд 26 сентября частично удовлетворил ходатайство стороны защиты подозреваемого в участии в "самообороне Севастополя" Степана Резуника, оставив его под стражей, но изменив сумму залога с 321120 гривен до 240840 гривен.

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Сейчас Резуник обязан прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд и соблюдать обязательства:

- не отлучаться из Киева, куда передадут дело, без разрешения следователя, прокурора или суда;

- сообщать о смене места проживания;

- сдать на сохранение свой паспорт и другие документы для выезда из Украины и въезд в Украину.

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