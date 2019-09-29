Крымских татар поместили в штрафной изолятор

адвокат Рустем Кямил на ежемесячной встрече общественного объединения "Крымская солидарность"

Двух фигурантов первой бахчисарайской группы, обвиняемых по "делу Хизб ут-Тахрир" - Энвера Мамутова и Ремзи Меметова поместили в штрафной изолятор ШИЗО.

С 24 сентября Энвер и Рэмзи не выходят на связь. Когда человека уже этапирован в колонию, она имеет возможность позвонить своей семье, связаться с родственниками. Уже пять дней они не выходят на связь. С огромной вероятностью могу сказать, что, скорее всего, они находятся в штрафном изоляторе", - сообщил адвокат Рустем Кямил на ежемесячной встрече общественного объединения" Крымская солидарность ", передает "Крим.Реалии".

Ранее трое осужденных в России в бахчисарайском "деле Хизб ут-Тахрир" - Зеври Абсеитова, Энвера Мамутова и Ремзи Меметова - этапировали из СИЗО в Ростове-на-Дону к местам отбывания наказания.

По словам адвоката, Мамутов и Меметов были этапированы в колонию №11 в Ставропольском крае.

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12 мая 2016 в Бахчисарае российские силовики провели ряд обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо мужчин: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их назвали "Бахчисарайский четверки". Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.