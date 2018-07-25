"Строили по стандарту" - показали трещины на отремонтированном мосту в Крыму

В оккупированном Россией Симферополе на мосту через объездную ялтинскую трассу появились сплошные поперечные трещины в асфальтовом покрытии.

Автор: krymr. В оккупированном Крыму недавно отремонтированный оккупантами симферопольский мост покрылся трещинами

В прошлом году оккупанты рапортовали о капитальном ремонте сооружения, об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

"Трещины появились сразу на двух полосах движения и практически в тех же местах, где мостовые плиты перекрытия стыкуются с основной дорогой", - говорится в сообщении.

Автор: krymr. В оккупированном Крыму недавно отремонтированный оккупантами симферопольский мост покрылся трещинами

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Кроме того, бетонные склоны под самым мостом также покрылись трещинами.

Жительница оккупированной Керчи потеряла дачный участок с домом из-за строительства оккупантами железной дороги к Керченскому мосту.