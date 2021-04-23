Стала известна судьба украинских моряков, которых задержала ФСБ

Украинских рыбаков привлекли к уплате штрафа, после чего отпустили. Фото: pixabay.com

Украинские моряки, задержанные ФСБ в Черном море, вернулись в порт Очакова Николаевской области.

Об этом в комментарии "Крым.Реалии" сообщил пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко.

"Отмечу, что само задержание, насколько нам известно, произошло далеко от побережья. Это более чем 50 морских миль в направлении от порта "Очаков". Сами же рыбаки имели законные основания на выход в море. Они имели порт прописки, все разрешительные документы на выход в море и документы на вылов рыбы. Однако, как мы видим, эти действия оккупационных органов в Черном море – очередное нарушение норм международного морского права и, собственно, препятствование осуществлению гражданам Украины промышленной деятельности в море", – пояснил Демченко.

Как рассказали сами рыбаки, их доставили в порт "Черноморск", где привлекли к уплате штрафа, после чего отпустили.

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В ночь с 19 на 20 апреля за 40 миль на северо-запад от мыса Прибойный российское пограничное управление ФСБ задержало украинское рыболовецкое судно "за незаконную добычу рыбы".