Стала известна судьба украинских моряков, которых задержала ФСБ

 
Ексклюзивы
1/5
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 171
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 297
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 567
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 270
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 198
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
2 Просмотров: 378
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 306
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 513
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 612
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 882
Фото
Все фото
8
3
6
8
5
Предательство Украины: Янукович отдал Крым флоту РФ на 25 лет
Предательство Украины: Янукович отдал Крым флоту РФ на 25 лет
РФ построила новый военный лагерь в оккупированном Крыму
РФ построила новый военный лагерь в оккупированном Крыму
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
СБУ обыскала &quot;Украинский выбор&quot; Медведчука
СБУ обыскала "Украинский выбор" Медведчука
Видео
Все видео
Президент ПАСЕ, который прервал выступление украинского депутата, собрался помогать РФ с "выборами" в оккупированном Крыму
Президент ПАСЕ, который прервал выступление украинского депутата, собрался помогать РФ с "выборами" в оккупированном Крыму
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
Ермак поставил условие Джемилеву: уйти из партии Порошенко
Верховная Рада определила правила жизни в оккупированном Крыму
Верховная Рада определила правила жизни в оккупированном Крыму
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
В Крыму россиянин набросился на женщину, которая назвала его "тем, кто понаехал"
В Крыму россиянин набросился на женщину, которая назвала его "тем, кто понаехал"
Интервью
1/5
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 297
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 999
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 243
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 306
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 513
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 апреля 2021
1 Просмотров: 513
Чужа картопля
Садіння картоплі нагадує багатосерійну епопею. Спочатку треба вибрати погожий день. Скільки себе пам'ятаю, по приїзді обов'язково починається дощ. ...
пятница, 23 апреля 2021 13:01

Стала известна судьба украинских моряков, которых задержала ФСБ

  Комментировать
Стала известна судьба украинских моряков, которых задержала ФСБ
Украинских рыбаков привлекли к уплате штрафа, после чего отпустили. Фото: pixabay.com

Украинские моряки, задержанные ФСБ в Черном море, вернулись в порт Очакова Николаевской области.

Об этом в комментарии "Крым.Реалии" сообщил пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко.

"Отмечу, что само задержание, насколько нам известно, произошло далеко от побережья. Это более чем 50 морских миль в направлении от порта "Очаков". Сами же рыбаки имели законные основания на выход в море. Они имели порт прописки, все разрешительные документы на выход в море и документы на вылов рыбы. Однако, как мы видим, эти действия оккупационных органов в Черном море – очередное нарушение норм международного морского права и, собственно, препятствование осуществлению гражданам Украины промышленной деятельности в море", – пояснил Демченко.

Как рассказали сами рыбаки, их доставили в порт "Черноморск", где привлекли к уплате штрафа, после чего отпустили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский суд арестовал российские самолеты за полеты в Крым

В ночь с 19 на 20 апреля за 40 миль на северо-запад от мыса Прибойный российское пограничное управление ФСБ задержало украинское рыболовецкое судно "за незаконную добычу рыбы".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стала известна судьба украинских моряков, которых задержала ФСБ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
апреля

Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие

Погибли 107 пассажиров: Boeing 707 потерпел катастрофу

Как запускали "ускоренное развитие" страны 35 лет назад

Каждую минуту чеканят 550 монет

Космическая станция Ranger-4 достигла поверхности Луны

Князья проиграли бой кочевникам

Помог развалить СССР и передал власть человеку, ностальгируещему по нему

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко Просмотров: 22212
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 16767
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 Просмотров: 9891
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
4
 Просмотров: 7191
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 6553
Крым
Пограничники не пустили в Украину российского блогера. СМИ назвали имя
Пограничники не пустили в Украину российского блогера. СМИ назвали имя Просмотров: 279
Россия заявила о возвращении войск из учений в Крыму
Россия заявила о возвращении войск из учений в Крыму Просмотров: 234
США будут следить за отводом войск России из границ с Украиной
США будут следить за отводом войск России из границ с Украиной Просмотров: 198
В оккупированном Крыму ФСБ задержала украинское судно
В оккупированном Крыму ФСБ задержала украинское судно Просмотров: 171
8-й год войны: в Киеве есть переулок имени российского депутата, которая голосовала за оккупацию Крыма
8-й год войны: в Киеве есть переулок имени российского депутата, которая голосовала за оккупацию Крыма Просмотров: 603
Больше всего комментируют
15
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
8
От Зеленского не стоит ждать подвигов
4
"Спокойное обращение Путина за последние годы. Это настораживает"- политолог
4
Как наконец то сделать украинцев счастливыми
2
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
Голосов: 8965
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть