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пятница, 29 ноября 2019 09:37

США скажут, подпадают ли действия Apple под санкции

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США скажут, подпадают ли действия Apple под санкции
По санкции в отношении Apple решение будет принимать Минфин Штатов. Фото: www.ukrinform.ua

Министерство финансов США оценит, попадают действия Apple под действующий санкционный режим США.

Сообщили в посольстве Украины в США, передает УНН.

"Посольство Украины в Штатах безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании. По состоянию на 28 ноября Посольство не получало официального ответа от руководства компании Apple на соответствующее обращение диппредставительства", - отметили дипломаты.

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"Мы информировали причастны американские федеральные ведомства, в т.ч. Министерство финансов США, занимающейся санкционные политикой в ​​контексте российской агрессии против Украины, в т.ч. мониторингом нарушений санкционного режима со стороны американских физических и юридических лиц. Попадают действия Apple под санкции США определят в Министерстве финансов", - добавили дипломаты.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс напомнил Apple, что Крым является оккупированной территорией, а на Донбассе продолжается война, в которой гибнут люди.

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