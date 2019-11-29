Польша напомнила Apple чей Крым

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач высказался в поддержку Украины после того, как Apple обозначила аннексированный Крым как российскую территорию в своих приложениях.

Об этом он написал в Twitter.

Пшедач напомнил компании, что Крым - это территория Украины, а также выразил разочарование тем, что в Apple об этом не знают.

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"Позвольте мне присоединиться к Украине, выражая разочарование действиями Apple. А именно недавнего подхода к Крыму, трактуя его как часть России. Напомню один очевидный факт: это не так. Стыд вам, Apple!", - написал Пшедач.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс напомнил Apple, что Крым является оккупированной территорией, а на Донбассе продолжается война, в которой гибнут люди.