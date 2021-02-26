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пятница, 26 февраля 2021 09:27

США призвали Россию прекратить агрессию

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США призвали Россию прекратить агрессию
В посольстве США в Украине отметили, что никогда не признают аннексию Крыма. Фото: t.me/SBUkr

В День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя посольство США в Украине призвало РФ полностью прекратить оккупацию полуострова, освободить всех украинских политических заключенных, которых она несправедливо удерживает.

И вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Об этом говорится на сайте посольства.

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"Мы также призываем Россию прекратить агрессию на востоке Украины. Санкции США против России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захвата Крыма остаются в силе, пока Россия не изменит курс. США не признают и никогда не будут признавать заявленную Россией аннексию Крыма", - говорится в сообщении.

Также в посольстве отметили, что оккупация и усиление милитаризации Крымского полуострова угрожает общей мировой безопасности.

Крым незаконно аннексировала Россия в марта 2014-го после проведения "референдума", непризнанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Позднее 26 февраля станет официальным Днем крымского сопротивления российской оккупации.

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