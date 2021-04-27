США направили в Черное море патрульный катер

Власти Соединенных Штатов направили в Черное море патрульный катер Hamilton береговой охраны.
Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота США в Twitter.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия не вывела из Черного моря два десантных корабля Северного флота
"Патрульный катер Береговой охраны США Hamilton направляется в северном направлении для прохода в Черное море после работы с эсминцем ВМС США USS Roosevelt в Эгейском море", - сообщили в пресс-службе.
Катер будет сотрудничать с союзниками США в НАТО и партнерами в регионе Черного моря.
BREAKING: 🇺🇸@USCG Cutter Hamilton begins its north bound straits transit into the #BlackSea, after working with @USNavy #USSRoosevelt in #AegeanSea. Hamilton will be working with @NATO Allies & partners in the region. #Triservicemaritimestrategyhttps://t.co/mIExoN8qlD pic.twitter.com/VIPLsrMSyC— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) April 27, 2021
С вечера субботы, 24 апреля, Россия приостанавливает право на мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря.
Комментарии