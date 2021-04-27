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вторник, 27 апреля 2021 13:25

США направили в Черное море патрульный катер

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США направили в Черное море патрульный катер
США направили к Черному морю катер береговой охраны Штатов. Фото: Reuters

Власти Соединенных Штатов направили в Черное море патрульный катер Hamilton береговой охраны.

Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота США в Twitter.

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"Патрульный катер Береговой охраны США Hamilton направляется в северном направлении для прохода в Черное море после работы с эсминцем ВМС США USS Roosevelt в Эгейском море", - сообщили в пресс-службе.

Катер будет сотрудничать с союзниками США в НАТО и партнерами в регионе Черного моря.

С вечера субботы, 24 апреля, Россия приостанавливает право на мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря.

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Дата
27
апреля

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