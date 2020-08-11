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вторник, 11 августа 2020 08:14

Совет безопасности ООН поддержал территориальную целостность Украины, против голосовали одна страна

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Совет безопасности ООН поддержал территориальную целостность Украины, против голосовали одна страна
РФ без всяких доказательств обвинила Украину в попытке прорыва в Крым. Фото: news.un.org

11 августа 2016 года Совет безопасности ООН рассмотрел ситуацию в аннексированном Россией Крыму после заявлений ФСБ о том, что в ночь на 8 августа украинские войска якобы попытались осуществить прорыв на полуостров. В результате погиб российский военный.

Также представители российской спецслужбы заявили, что в ночь на 7 августа неподалеку от Армянска якобы обнаружили группу украинских диверсантов, которые должны были осуществить ряд терактов в Крыму.

Лидер РФ Владимир Путин тогда обвинил власть Украины в том, что она "переходит к террору".

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11 августа в Кремле заявили, что Путин провел оперативное совещание с членами российского Совбеза. На ней обсуждали сценарии мероприятий антитеррористической безопасности на суше, в море и в воздухе в Крыму после якобы предотвращения терактов.

Президент Украины Петр Порошенко в этот же день провел совещание с руководителями силовых ведомств и МИД. Он обязал министра иностранных дел Павел Климкин поручить руководителю миссии Украины при ООН провести консультации в Совете безопасности ООН, подробно проинформировав о развитии событий на админгранице с Крымом.

После обсуждения ситуации в Совете безопасности заявили, что Россия не предоставила никаких доказательств провокаций со стороны Киева на аннексированном полуострове и безоговорочно подтвердили свою позицию относительно территориальной целостности и независимости Украины относительно Крыма.

Члены совета проголосовали за соответствующую резолюцию, против выступила только Российская Федерация.

Россия за последнее время значительно увеличила количество фрегатов и новейших подводных лодок в Черном море.

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Дата
11
августа

Совет безопасности ООН поддержал территориальную целостность Украины, против голосовали одна страна

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