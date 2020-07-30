Россия значительно увеличила количество фрегатов и новейших субмарин в Черном море

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
2 Просмотров: 792
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 657
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 711
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 513
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1080
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 864
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4509
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2349
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1008
Фото
Все фото
6
18
5
5
11
Морпех, служивший у оккупантов в Крыму, получил тяжелое ранение во время праздничного салюта
Морпех, служивший у оккупантов в Крыму, получил тяжелое ранение во время праздничного салюта
В Крыму прощаются с 3-летним сыном политузника Руслана Сулейманова
В Крыму прощаются с 3-летним сыном политузника Руслана Сулейманова
В Крыму срочно прокладывают электросети для военных
В Крыму срочно прокладывают электросети для военных
Дочерние учреждения австрийской банковской группы &quot;переписали&quot; карту Украины
Дочерние учреждения австрийской банковской группы "переписали" карту Украины
Знаменитый крымский курорт превратился в &quot;гадюшник&quot;
Знаменитый крымский курорт превратился в "гадюшник"
Видео
Все видео
В сети появилось видео задержания якобы украинского шпиона в Крыму
В сети появилось видео задержания якобы украинского шпиона в Крыму
В МИД разработали Стратегию деоккупации Крыма
В МИД разработали Стратегию деоккупации Крыма
Киевские школьники после ВНО по истории Украины высказывали оскорбления в адрес крымских татар
Киевские школьники после ВНО по истории Украины высказывали оскорбления в адрес крымских татар
Назвали численность российских войск в оккупированном Крыму
Назвали численность российских войск в оккупированном Крыму
В Крыму проходят массовые обыски в домах крымских татар, много задержанных
В Крыму проходят массовые обыски в домах крымских татар, много задержанных
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
2 Просмотров: 801
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 594
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 513
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 459
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 1359
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
четверг, 30 июля 2020 13:57

Россия значительно увеличила количество фрегатов и новейших субмарин в Черном море

1 Комментировать
Россия значительно увеличила количество фрегатов и новейших субмарин в Черном море
Россияне значительно увеличили количество фрегатов и новейших субмарин в Черном море. Фото: АрміяInform

Россия за последнее время значительно увеличила количество фрегатов и новейших подводных лодок в Черном море.

Как отметила командующий надводными силами в морском командовании НАТО Жанетт Моран в программе "На самом деле: Мир" на телеканале "ДОМ", Черное море представляет огромную ценность с точки зрения международной торговли, при этом свобода судоходства и доступ к торговым маршрутам и береговой инфраструктуре остается насущной необходимостью стран Причерноморья.

"Около 80% всей торговли проходит по морскими путями, и наша задача — обеспечить каждой нации право на свободный доступ к морю", — сказала она.

Представительница НАТО напомнила, что судоходство в этом регионе регулируется Конвенцией Монтре, согласно которой страны, не имеющие выхода к Черному морю, не могут оставаться в нем более чем 21 день подряд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В СНБО оценили военную угрозу для южных областей Украины

"Другая особенность — стремление России менять действующие границы и быстрое наращивание своего милитарного присутствия в регионе. В последнее время Российская Федерация значительно увеличила количество своих фрегатов и новейших подводных лодок в Черном море", — подчеркнула она.

По ее словам, для НАТО такая активность РФ не стала сюрпризом.

"... мы убеждены, что важно усилить также свое присутствие в этом регионе", — заявила командующий надводными силами в морском командовании НАТО.

В акватории Черного моря 20-27 июля состоялись юбилейные, 20-е, украинско-американские учения "Си Бриз".

В нынешнем году из-за пандемии коронавируса они ограничились лишь морской фазой с привлечением авиации — без контакта личного состава.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия значительно увеличила количество фрегатов и новейших субмарин в Черном море». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Сталинский террор: смертные приговоры выполняли тайно

После убийства ребенка приняли закон против педофилов

В Киеве бросили бомбу в иностранного военачальника

Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко

Украинцы основали военную организацию

Циркуляр продолжил русификацию украинцев

В Коломые выступили индейцы и самураи

Самое читаемое
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев Просмотров: 16515
Когда украинцы смогут свободно ездить в Европу
Когда украинцы смогут свободно ездить в Европу 1 Просмотров: 6471
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты Просмотров: 6057
Назвали лучшие подержанные авто с большим пробегом
Назвали лучшие подержанные авто с большим пробегом Просмотров: 5859
К Минску стягивают войска
К Минску стягивают войска Просмотров: 5175
Крым
Какие провокации устроила Россия в ходе учений Sea Breeze-2020
Какие провокации устроила Россия в ходе учений Sea Breeze-2020 Просмотров: 405
Из Крыма в Россию незаконно вывезли более 200 заключенных
Из Крыма в Россию незаконно вывезли более 200 заключенных 1 Просмотров: 90
В сети появилось видео задержания якобы украинского шпиона в Крыму
В сети появилось видео задержания якобы украинского шпиона в Крыму
 Просмотров: 171
В США выяснили, как российские олигархи обходят санкции
В США выяснили, как российские олигархи обходят санкции Просмотров: 531
Морпех, служивший у оккупантов в Крыму, получил тяжелое ранение во время праздничного салюта
Морпех, служивший у оккупантов в Крыму, получил тяжелое ранение во время праздничного салюта
6
 Просмотров: 1836
Больше всего комментируют
15
В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов
7
"Украина понадобилось тысячу лет, чтобы получить собственную церковь" - Порошенко в день Крещения Руси-Украины
4
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
2
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
2
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту
Голосов: 8129
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua