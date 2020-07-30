Россия значительно увеличила количество фрегатов и новейших субмарин в Черном море

Россияне значительно увеличили количество фрегатов и новейших субмарин в Черном море. Фото: АрміяInform

Россия за последнее время значительно увеличила количество фрегатов и новейших подводных лодок в Черном море.

Как отметила командующий надводными силами в морском командовании НАТО Жанетт Моран в программе "На самом деле: Мир" на телеканале "ДОМ", Черное море представляет огромную ценность с точки зрения международной торговли, при этом свобода судоходства и доступ к торговым маршрутам и береговой инфраструктуре остается насущной необходимостью стран Причерноморья.

"Около 80% всей торговли проходит по морскими путями, и наша задача — обеспечить каждой нации право на свободный доступ к морю", — сказала она.

Представительница НАТО напомнила, что судоходство в этом регионе регулируется Конвенцией Монтре, согласно которой страны, не имеющие выхода к Черному морю, не могут оставаться в нем более чем 21 день подряд.

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"Другая особенность — стремление России менять действующие границы и быстрое наращивание своего милитарного присутствия в регионе. В последнее время Российская Федерация значительно увеличила количество своих фрегатов и новейших подводных лодок в Черном море", — подчеркнула она.

По ее словам, для НАТО такая активность РФ не стала сюрпризом.

"... мы убеждены, что важно усилить также свое присутствие в этом регионе", — заявила командующий надводными силами в морском командовании НАТО.

В акватории Черного моря 20-27 июля состоялись юбилейные, 20-е, украинско-американские учения "Си Бриз". В нынешнем году из-за пандемии коронавируса они ограничились лишь морской фазой с привлечением авиации — без контакта личного состава.