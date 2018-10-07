"Скоро будет легче" - крымчанам снова обещают снижение цен

"Через мост пойдет дешевый железнодорожный транспорт", - рассказал Аксаков

Крымчане почувствуют эффект от запуска грузового движения Крымским мостом в виде снижения цен на товары в ближайшие полгода - девять месяцев.

Такой новый положительный экономический прогноз сделал для жителей Крыма глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет kerch.fm.

"Раньше перевозки одной фуры через Керченский переправу обходилось примерно в 40 000 рублей. С учетом того, что Крым густонаселенный регион, эти 40 000 рублей перерастали в миллиарды рублей. Они переводились на кошельки жителей полуострова. Где в течение шести - девяти месяцев крымчане почувствуют облегчение ", - сказал Аксаков.

По его словам, все проблемы, связанные с разницей цен в Крыму и на материке, также исчезнут.

"Через мост пойдет дешевый железнодорожный транспорт", - рассказал Аксаков.

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С оккупированного Донбасса в Крым везут алкоголь и замороженные продукты. Также органическую химию, бумагу и картон, изделия из пластмассы, запчасти для авто, моющие средства, косметику. Наиболее популярная - водка из луганского завода "Луга-Нова" и донецкого "Олимпа". Имеет акцизные марки ДНР и ЛНР. Цена от 150 рублей - 65 грн.