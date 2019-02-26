Сколько украинцев сидит в российских тюрьмах

57 граждан Украины лишенных свободы по политическим мотивам находятся в российских тюрьмах / фото: mtot.gov.ua

На конец 2018 года в местах несвободы в России находились по меньшей мере 57 граждан Украины, лишенных свободы по политическим мотивам.

К этой цифре не включили 24 украинских военных, они, согласно международному праву, военнопленные. Речь идет о 22 моряков и двух сотрудников СБУ, которые находятся в "Лефортово", сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Правозащитники отмечают, если не считать Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, то последние освобождение политзаключенных были в 2016 году, когда вернули Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко.

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Также отмечается, что проблемы со здоровьем есть почти во всех политзаключенных.

"Из-за голодовки прошли Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко и другие. Причина - и в нежелании россиян лечить заключенных. Нередко состояние здоровья украинский скрывают или выдают за удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8 января 2019 года на учет взято 1 512 367 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.