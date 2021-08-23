Сколько длится оккупация Крыма

Оккупация полуострова продолжается 2741 день. Фото: ppu.gov.ua

Временная оккупация Автономной республики Крым Россией длится 2741 день.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите "Крымская платформа".

"Временная оккупация Автономной республики Крым Российской Федерацией началась 20 февраля 2014 года, и продолжается уже 2741 день. Слишком много времени, если честно, потеряно", - подчеркнул Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без обеспечения безопасности в Черном море вряд ли удастся вернуть Крым - Зеленский

Президент подчеркнул, что целью работы "Крымской платформы" является деоккупация полуострова.

По словам главы государства, "синергия" усилий стран-участников саммита "должна заставить Россию сесть за стол переговоров по возвращению полуострова".

Крымская платформа — это международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыму и, наконец, возвращение полуострова под контроль Украины. Инициатива объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова. Пять приоритетных направлений работы Крымской платформы составляют: консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма, эффективность санкций, их усиление и перекрытия путей обхода, защита прав человека и международного гуманитарного права, обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защита принципа свободы навигации, ореодоление экологических и экономических последствий оккупации.