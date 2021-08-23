Без обеспечения безопасности в Черном море вряд ли удастся вернуть Крым - Зеленский

С начала оккупации Москва втрое увеличила военное присутствие на нашем полуострове. Фото: president.gov.ua

Без обеспечения надлежащей безопасности в Черном море вряд ли удастся вернуть временно оккупированный Крым.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вступительного слова на саммите "Крымской платформы".

"Без обеспечения надлежащей безопасности в Черном море нам вряд ли удастся вернуть Крым. Также оккупация Крыма ставит от сомнение эффектность и эффективность всей международной системы безопасности", - заявил президент.

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По словам Зеленского, украинский Крым был гарантией региональной стабильности, а сейчас это пороховая бочка.

"С начала оккупации Москва в три раза увеличила на сегодня свое военное присутствие на нашем полуострове. Со всемирно известного курорта сегодня Крым превратился в военную базу, Крым стал плацдармом для дальнейшего расширения влияния РФ на регион Черного моря. Крым превратился в территорию, где грубо и системно нарушаются права и свободы человека", - сказал глава государства.

23 августа в Киеве пройдет первый саммит дипломатической инициативы "Крымской платформы". Примут участие представители 44 стран и организаций. Мероприятия начались в 11:30 в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве. Предусмотрены выступления президента Владимира Зеленского, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и премьера Дениса Шмыгаля. Встреча продлится несколько часов и будет состоять из двух частей. Первую часть откроет украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала с песней "1944". Также участники обсудят проблемы деоккупации полуострова в рамках панельных дискуссий.