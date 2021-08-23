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понедельник, 23 августа 2021 11:44

Начался саммит "Крымской платформы"

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Начался саммит &quot;Крымской платформы&quot;
По результатам встречи участники примут совместную декларацию саммита "Крымской платформы". Фото: www.facebook.com/crimeaplatform/photos

23 августа в Киеве пройдет первый саммит дипломатической инициативы "Крымской платформы". Примут участие представители 44 стран и организаций.

Мероприятия начались в 11:30 в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве. Предусмотрены выступления президента Владимира Зеленского, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и премьера Дениса Шмыгаля.

Встреча продлится несколько часов и будет состоять из двух частей. Первую часть откроет украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала с песней "1944". Также участники обсудят проблемы деоккупации полуострова в рамках панельных дискуссий.

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На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия и президент Европейского Совета - Шарль Мишель.

На уровне премьер-министров на саммите в Киеве будут представлены Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция. Два государства будут представлены на уровне глав парламентов. Это Швейцария и Чехия. 14 государств будут представлены на уровне министров иностранных дел.

По результатам встречи участники примут совместную декларацию саммита "Крымской платформы".

"Крымская платформа" - инициатива украинской власти по созданию переговорной платформы для координации действий Украины и международных партнеров по защите прав жителей Крыма. Ее цель - собрать под своей эгидой все тематические мероприятия и инициативы по крымскому вопросу в рамках международных организаций, других международных правительственных и неправительственных форумов.

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Дата
23
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