Сколько денег Украина потеряла из-за оккупации Крыма

Украина потеряла от российской оккупации Крыма более $135 млрд. Это составляет три четверти всего украинского ВВП за 2013 год.

Потери государства, крупного бизнеса и простых украинцев подытожил Центр экономической стратегии. Считали лишь утраченные активы, стоимость которых можно документально доказать. Когда речь шла о природных ресурсах, то во внимание принимали их количество и рыночную стоимость. Наибольшие потери касаются полезных ископаемых, активов частных компаний и жилой недвижимости. На эти три сферы приходится более 80% всех потерь.

"Значительное количество активов национализировала так называемая новая власть полуострова. Это касалось всех государственных активов, а также крупных частных собственников - инфраструктуры, энергетики и других критических для экономики объектов. Потеря активов - это влияние на другие сектора, в том числе и на материковой части Украины", - объясняет старший экономист ЦЭС Дмитрий Горюнов.

Убытки Черноморнефтегаза - одни из крупнейших от потери Крыма. Потеря крымского газа, нефти, известняка, сельхозземли составляет почти половину от всех убытков - $55 млрд.

На момент оккупации в Крыму было более 20 тыс. частных юридических лиц. На конец 2019-го лишь 5,7% от общего количества юрлиц, которые были зарегистрированы на полуострове, перерегистрировались в Украине и не прекратили свою деятельность как украинские предприятия. Большинство крымских активов перерегистрировали по российскому законодательству. Малый бизнес в Украине недополучил $2,2 млрд.

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Автор: CES.ORG.UA Потеря активов - это не просто потерянные средства собственников, которые прекратили на этих активах зарабатывать, но и влияние на другие сектора.

В начале 2015 года крымские власти национализировали остаточное имущество украинского мобильного оператора "Киевстар" из-за того, что "компания не перерегистрировалась как российское предприятие, не платила заработные платы и покинула свое имущество". Компании МТС удалось продать свои активы на полуострове за более чем $23 млн.

Украинские банки, работавшие в Крыму, потеряли все свои активы. Общий кредитный портфель финучреждений составлял $2 млрд. Остались заблокированными активы на более 4,5 млрд грн, из которых почти 4 млрд - наличные. Эти деньги новая "власть" планировала использовать для погашения вкладов в украинских банках.

В конце марта 2014 года морские порты Евпатории, Керчи, Севастополя, Феодосии, Ялты захватили российские военные. Это обернулось потерями для украинских экспортеров - от металлургов до аграриев. Через облет Крыма украинские компании также терпят убытки. За семь полных лет оккупации потери составили почти $1 млрд.

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14 декабря на так называемом аукционе произошло отчуждение "Массандры". Крупнейший винзавод на полуострове выкупило ООО "Южный проект". На аукционе стартовая цена составляла $72,6 млн. Дочерняя компания банка "Россия" приобрела акции за $73 млн.