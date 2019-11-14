Сказочный листопад у Крыма: показали будни Воронцовского дворца

Воронцовский дворец и парк - один из самых красивых мест украинского Крыма.

До оккупации его тропами гуляли целый год, пишут Крим.Реалии.

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на встрече в "нормандском формате" не будут обсуждать тему оккупированного Крыма.

"Нормандские переговоры не касаются Крыма. Крым обсуждается в других форматах. Одним из таких форматов является трибуна Организации Объединенных Наций"